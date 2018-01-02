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Beşiktaş Sompo Japan, Augusto Lima ile yolların ayrıldığını duyurdu

Beşiktaş Sompo Japan, Brezilyalı pivot Augusto Lima ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu.

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Geçtiğimiz sezon Zalgiris Kaunas formasıyla Euroleague’de mücadele ettikten sonra bu yaz Beşiktaş Sompo Japan ile anlaşan Lima, Çin’in Xinjiang Flying Tigers ekibine transfer oldu.

Lima, bu sezon siyah-beyazlı forma ile 22 maça çıkarken 7 sayı, 4,5 ribaund ve 0,5 asist ortalamaları ile mücadele etti. Brezilyalı pivot, Beşiktaş formasıyla en skorer maçını ise Yeşilgiresun karşısında 18 sayı ve 9 ribaund ile oynadı.

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