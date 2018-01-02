Beşiktaş Sompo Japan, Augusto Lima ile yolların ayrıldığını duyurdu
Beşiktaş Sompo Japan, Brezilyalı pivot Augusto Lima ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu.
Geçtiğimiz sezon Zalgiris Kaunas formasıyla Euroleague’de mücadele ettikten sonra bu yaz Beşiktaş Sompo Japan ile anlaşan Lima, Çin’in Xinjiang Flying Tigers ekibine transfer oldu.
Lima, bu sezon siyah-beyazlı forma ile 22 maça çıkarken 7 sayı, 4,5 ribaund ve 0,5 asist ortalamaları ile mücadele etti. Brezilyalı pivot, Beşiktaş formasıyla en skorer maçını ise Yeşilgiresun karşısında 18 sayı ve 9 ribaund ile oynadı.
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