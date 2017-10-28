Beşiktaş Sompo Japan çok rahat kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Muratbey Uşak'ı 77-70 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş Sompo Japan, üst üste bulduğu sayılarla 5. dakikaya 10-2 önde girdi. Rakibinin yaptığı top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren Beşiktaş Sompo Japan, periyodun son dakikasına girilirken farkı 16 sayıya (20-4) çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, mücadelenin ilk çeyreğini 20-6 üstünlükle tamamladı.

İkinci periyoda Lima'nın basketiyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Kenan Sipahi ile etkili oldu ve 15. dakikada skoru 33-14'e getirdi. Muratbey Uşak 6-0'lık seriyle farkı azaltsa da ev sahibi ekip, pota altından ürettiği sayılarla üstünlüğünü korudu. Basket bulmakta güçlük çekmeyen Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 43-27 önde gitti.

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken ev sahibi ekip, mücadelenin 23. dakikasına 47-32 önde girdi. Hücumda etkisini artırmayı başaran Muratbey Uşak, Miller ve Ofoegbu'nun basketleriyle farkı azalttı ve çeyreğin son dakikasında üst üste bulduğu sayılarla skoru 56-48'e getirdi. Faul atışlarında sayı bulmakta zorlanan Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü çeyreği 56-51 önde bitirdi.

Son periyotta toparlanan ev sahibi ekip, 6-0'lık seriyle 36. dakikada farkı yeniden 10 sayıya çıkardı: 67-57. Savunmada sertliğini artıran Beşiktaş Sompo Japan, buna rağmen son dakika içinde potasındaki sayıları engelleyemedi ve Muratbey Uşak, farkı 5'e (75-70) indirdi. Üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmayı 77-70 kazandı.

Siyah-beyazlı ekibin formasıyla ilk maçını Muratbey Uşak'a karşı oynayan Semih Erden, aldığı süre içinde 5 sayı üretti.

Beşiktaş Sompo Japan: 77

Muratbey Uşak: 70

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Mehmet Karabilecen

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 13, Strawberry 7, Weems 12, Diebler 16, Sertaç Şanlı 13, Ömer Utku Al, Erkan Veyseloğlu 9, Can Maxim Mutaf, Lima 2, Semih Erden 5

Muratbey Uşak: Şafak Edge, Tayfun Erülkü 9, Ofoegbu 16, Hamilton, Markota 2, Mutlu Akpınar 11, Calloway 7, Mutlu Demir 3, Murat Kozan, Miller 22

1. Periyot: 20-6

Devre: 43-27

3. Periyot: 56-51

Beş faulle çıkanlar: 35.24 Ofoegbu, 36.24 Hamilton, 39.33 Miller (Muratbey Uşak)