Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş Sompo Japan çok rahat kazandı

Beşiktaş Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında baştan sona üstün oynadığı maçta Muratbey Uşak'ı 77-70 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Muratbey Uşak'ı 77-70 mağlup etti.
 
Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş Sompo Japan, üst üste bulduğu sayılarla 5. dakikaya 10-2 önde girdi. Rakibinin yaptığı top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren Beşiktaş Sompo Japan, periyodun son dakikasına girilirken farkı 16 sayıya (20-4) çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, mücadelenin ilk çeyreğini 20-6 üstünlükle tamamladı.
 
İkinci periyoda Lima'nın basketiyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Kenan Sipahi ile etkili oldu ve 15. dakikada skoru 33-14'e getirdi. Muratbey Uşak 6-0'lık seriyle farkı azaltsa da ev sahibi ekip, pota altından ürettiği sayılarla üstünlüğünü korudu. Basket bulmakta güçlük çekmeyen Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 43-27 önde gitti.
 
Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken ev sahibi ekip, mücadelenin 23. dakikasına 47-32 önde girdi. Hücumda etkisini artırmayı başaran Muratbey Uşak, Miller ve Ofoegbu'nun basketleriyle farkı azalttı ve çeyreğin son dakikasında üst üste bulduğu sayılarla skoru 56-48'e getirdi. Faul atışlarında sayı bulmakta zorlanan Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü çeyreği 56-51 önde bitirdi.
 
Son periyotta toparlanan ev sahibi ekip, 6-0'lık seriyle 36. dakikada farkı yeniden 10 sayıya çıkardı: 67-57. Savunmada sertliğini artıran Beşiktaş Sompo Japan, buna rağmen son dakika içinde potasındaki sayıları engelleyemedi ve Muratbey Uşak, farkı 5'e (75-70) indirdi. Üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmayı 77-70 kazandı.
 
Siyah-beyazlı ekibin formasıyla ilk maçını Muratbey Uşak'a karşı oynayan Semih Erden, aldığı süre içinde 5 sayı üretti.
 
Beşiktaş Sompo Japan: 77
Muratbey Uşak: 70
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Mehmet Karabilecen
Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 13, Strawberry 7, Weems 12, Diebler 16, Sertaç Şanlı 13, Ömer Utku Al, Erkan Veyseloğlu 9, Can Maxim Mutaf, Lima 2, Semih Erden 5
Muratbey Uşak: Şafak Edge, Tayfun Erülkü 9, Ofoegbu 16, Hamilton, Markota 2, Mutlu Akpınar 11, Calloway 7, Mutlu Demir 3, Murat Kozan, Miller 22 
1. Periyot: 20-6
Devre: 43-27
3. Periyot: 56-51
Beş faulle çıkanlar: 35.24 Ofoegbu, 36.24 Hamilton, 39.33 Miller (Muratbey Uşak)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK yandaşlarından saldırı

Terör örgütü PKK yandaşlarından saldırı

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA