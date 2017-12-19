Beşiktaş Sompo Japan, Oostende’yi 87-77 mağlup etti

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D grubu 9. maçında Belçika temsilcisi Oostende’yi 87-77 yendi.

Bu sonucun ardından lider Beşiktaş Sompo Japan, grupta 7. galibiyetini alırken, Oostende ise 5. kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk dört dakikası Beşiktaş Sompo Japan'ın 9-8 üstünlüğü ile geçilirken, Oostende 6. dakikada skorda 11-11'lik eşitliği sağladı. Sertaç Şanlı ve Boatright'ın oyuna dahil olmasıyla 13-0'lık seri yakalayan siyah beyazlılar ilk çeyreği 24-15 önde bitirdi.

Mücadelenin ikinci çeyreğine Strawberry ve Boatright'ın sayılarıyla başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 12. dakikada Oostende karşısında farkı 16 sayıya çıkardı: 31-15. Siyah-beyazlılar, 18. dakikada 41-28, ilk yarıyı ise 49-33 önde tamamladı.

İkinci yarıya Mihailovic ve Fieler'in üç sayılık basketleriyle başlayan Oostende, Beşiktaş Sompo Japan'ın hücumdaki pas hatalarını değerlendirdi ve 12-0'lık seri yakaladı. Karşılaşmanın 23. dakikasında Belçika ekibi farkı 6 sayıya kadar indirdi: 51-45. Kenan Sipahi ve Clark'ın üç sayılık basketleriyle farkı yeniden açarak 29. dakikaya 70-55 önde giren siyah-beyazlılar, 3. çeyrekte 70-57 üstünlük sağladı.

Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmayı 87-77 kazandı.