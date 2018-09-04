Beşiktaş Sompo Japan, Robin Benzing'i renklerine bağladı
Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, 29 yaşındaki Alman forvet Robin Benzing'i kadrosuna kattı.
Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, Alman oyuncu Robin Benzing'i transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvet pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki basketbolcuyla anlaşma sağlandığı bildirildi.
Robin Benzing, geçen sezon Wuerzburg'da çıktığı 30 karşılaşmada 17,2 sayı, 4,1 ribaund ve 1,8 asist ortalamalarıyla oynadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.