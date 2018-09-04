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Beşiktaş Sompo Japan, Robin Benzing'i renklerine bağladı

Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, 29 yaşındaki Alman forvet Robin Benzing'i kadrosuna kattı.

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Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, Alman oyuncu Robin Benzing'i transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvet pozisyonunda oynayan 29 yaşındaki basketbolcuyla anlaşma sağlandığı bildirildi.

Robin Benzing, geçen sezon Wuerzburg'da çıktığı 30 karşılaşmada 17,2 sayı, 4,1 ribaund ve 1,8 asist ortalamalarıyla oynadı.

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