Beþiktaþ Sompo Japan'dan farklý galibiyet

Bu sonuçla Beþiktaþ Sompo Japan gruptaki 8. galibiyetini elde ederken, AEK ise 4. kez yenildi.

Karþýlaþmaya iyi baþlayan Beþiktaþ Sompo Japan, Clark ve Stimac'ýn kaydettiði basketlerle 3. dakikayý 10-2 önde geçti. Oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi takým, Thompson'un etkili oyunuyla 7. dakikada farký çift hanelere çýkardý: 19-9. Kalan bölümde iyi savunma yaparak rakibine fazla sayý þansý vermeyen Beþiktaþ Sompo Japan, ilk periyodu 17 sayý farkla 28-11 üstün tamamladý.

Ýkinci çeyreðe Weems ve Stimac ile boyalý alandan ürettiði sayýlarla baþlayan Beþiktaþ Sompo Japan, farký 21 sayýya çýkardý: 32-11. Rakibinin, Milosevic, Ukic ve Mavroeidis ile bulduðu basketlere, Thompson ve Clark ile cevap veren ev sahibi takým, devre arasýna 42-27 önde gitti.

Maçýn ikinci yarýsý karþýlýklý basketlerle baþlarken, 25. dakikayý 49-36 üstün geçen Beþiktaþ Sompo Japan, son çeyreðe de 57-41 önde girdi.

Etkili mücadelesini son periyotta da sürdüren Beþiktaþ Sompo Japan, salondan 82-68 galip ayrýldý.

Beþiktaþ Sompo Japan'da Thompson, 17 sayýyla maçýn en skorer ismi olurken, Stimac da 16 sayýyla galibiyete katký saðladý.

Bu arada Beþiktaþlý futbolcular Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Atiba Hutchinson, karþýlaþmayý tribünden takip etti.

Salon: Beþiktaþ Akatlar Arena

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sýrbistan), Nicolas Maestre (Fransa), Zdravko Rutesic (Karadað)

Beþiktaþ Sompo Japan: Thompson 17, Muratcan Güler 4, Roll 5, Stimac 16, Clark 13, Weems 8, Þafak Edge 1, Sertaç Þanlý 7, Strawberry 11, Erkan Veyseloðlu

AEK: Dixon 10, Larentzakis 2, Ukic 11, Falker 3, Williams 3, Ivanovic 8, Mavroeidis 5, Sakota 11, Milosevic 15

1. Periyot: 28-11

Devre: 42-27

3. Periyot: 57-41