Beşiktaş son dakikalarda yıkıldı!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Lyon'a 2-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Olimpik Lyon ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Stade des Lumieres'te oynanan mücadeleyi temsilcimiz Beşiktaş, 1-0 öne geçmesine rağmen son dakikalardaki basit hatalarla 2-1 kaybetti.

Beşiktaş'ı Lyon'da öne geçiren golü 15. dakikada Anderson Talisca'nın mükemmel asistiyle Ryan Babel attı. Lyon, 83. dakikada Corentin Tolisso, 84. dakikada Jeremy Morel ile öne geçip kazandı.

Beşiktaş ile Lyon arasındaki UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi, 20 Nisan Perşembe akşamı Vodafone Arena'da oynanacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile yaptığı ilk karşılaşmada, sakat Ricardo Quaresma'nın yokluğunda bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldı. Güneş, Quaresma'nın kadroda yer almamasının ardından orta sahanın sağında Ryan Babel'i görevlendirdi. Babel'in sağ kanatta oynadığı karşılaşmada Adriano Correia da orta sahanın solunda şans buldu.

Şenol Güneş, orta sahadaki değişikler sonrası savunmada da rotasyona gitmek zorunda kaldı. Adriano'nun orta sahaya geçtiği Beşiktaş'ta sol bekte Dusko Tosic, forma giydi. Matej Mitrovic ise Tosic'in boşalttığı stoperde Marcelo Guedes ile rakip ataklarını önlemeye çalıştı.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın Trabzonspor ile yaptığı maça göre Olympique Lyon karşısında tek değişiklik yaptı.

ABOUBAKAR'IN YOKLUĞUNDA CENK TOSUN TERCİHİ

Beşiktaş'ın son 16 turunda Olympiakos ile İstanbul'da oynadığı maçta rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve UEFA tarafından 3 maç ceza alan Vincent Aboubakar'ın bu cezası, Olympique Lyon mücadelesiyle başladı. Aboubakar'ın yokluğunda Cenk Tosun, forvet hattında şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ile Talisca ilk 11'de sahaya çıktı. Siyah-beyazlı takımın yedeklerinde ise Tolga Zengin, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Andreas Beck, Atınç Nukan ve Gökhan İnler yer aldı.

MAÇ MÜTHİŞ BİR TEMPOYLA BAŞLADI!

Maç öncesi yaşanan olayların ardından iki takım da mücadeleye oldukça tempolu bir şekilde başladı. Orta sahaların çabuk geçildiği ve iki takımın da tempoyu giderek artırdığı başlangıç bölümünde ilk tehlikeyi Beşiktaş üretti.

4. dakikada orta sahadan kazanılan serbest vuruş için topun başına Anderson Talisca geçti. Talisca'nın, penaltı noktası üzerine gönderdiği ortası sonrasında Lyon savunması topu uzaklaştıramadı. O noktada Marcelo Guedes kaleye sırtı dönükken röveşatayla şutunu çekti ancak kaleci Anthony Lopes son anda topu kornere çelmeyi başardı.

ÖNCE BEŞİKTAŞ, SONRA LYON KAÇIRDI!

Bu pozisyonun ardından, deyim yerindeyse top bir o kalede, bir bu kaledeydi. Final paslarında yapılan hatalar nedeniyle gollük fırsatlar birbiri ardına kaçtı. 9. dakikada Dusko Tosic'in altıpasa doldurduğu topa hiçbir Beşiktaşlı vuramayınca ilk net gol fırsatı kaçtı.

13. dakikada Rachid Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Alexandre Lacazette sert bir şut çekti, yürekler ağza geldi ancak top yan ağlarda kaldı.

TALISCA'DAN NEFİS ASİST, BABEL'DEN KUSURSUZ SON VURUŞ!

Beşiktaş, 15. dakikada Anderson Talisca'nın nefis asisti, Ryan Babel'in kusursuz son vuruşuyla öne geçti.

Olimpik Lyon yarı alanının ortalarından kazanılan serbest vuruş için topun başına Anderson Talisca geçti. Talisca, oyunu hızlıca başlattı ve yerden derinlemesine ceza sahası içi sağ tarafına doğru pasını gönderdi. O noktada topu kontrol eden Ryan Babel sağ ayağıyla yerden düzgün bir vuruş yaptı ve topu filelerle buluşturmayı başardı.

LYON TEHLİKELİ GELDİ, TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Golden sonra Beşiktaş, biraz daha tedbirli oynamaya başladı ancak Lyon'un temposuna aynı şekilde karşılık verdi.

Fakat, Lyon beraberlik golüne çok yaklaşan tarafa oldu. 20. dakikada ceza sahası sol tarafından Corentin Tolisso son çizgiye indikten sonra pasını hemen yanındaki Nabil Fekir'e attı. Fekir, topun gelişine şutunu çekti fakat Marcelo Guedes'e çarpan top üst direkten geri geldi.

MARCELO GUEDES'İN OYUNU DİKKAT ÇEKTİ

Bu pozisyonun ardından Lyon, oyunu daha çok Beşiktaş yarı sahasında oynadı. Beşiktaş, kontraatak fırsatlarıyla Lyon'un bıraktığı boşlukları değerlendirmeye çalıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu bölümde Ryan Babel ve Talisca'yı ön alanda değerlendirirken, Cenk Tosun'u ise sol kanada aldı. Beşiktaş bu oyun planıyla hızlı hücumcularını değerlendirmeye çalıştı fakat istenilen fırsatlar yakalanılamadı.

Lyon'un yaptığı ataklara karşılık olarak ise Beşiktaş savunmasında Marcelo Guedes'in başarılı müdahaleleri dikkat çekti. Fakat, 21. dakikada bir sarı kart gören Marcelo'nun cezalı duruma düşmesi canları sıktı. Lyon'da ise Rafael gördüğü kartla rövanşta oynayamayacak.

BEŞİKTAŞ, İKİNCİ YARIDA SAVUNMAYA ÇEKİLDİ

Beşiktaş, ikinci yarıya defansif bir taktikle başladı. Orta saha ve hücum hattını savunmaya yakın tutan Beşiktaş, ceza sahası ile orta saha çizgisi arasını kalabalık ve kademeli tutarak Lyon'a alanı daralttı.

Mathieu Valbuena'nın bireysel çabaları hariç hücumda pozisyon üretmekte güçlük çeken Lyon'a karşı Beşiktaş ise oyun kurmakta güçlük çekti. Lyon'un savunmada tüm riskleri almasına karşın Beşiktaşlı futbolcular bu alanları değerlendiremedi.

LYON VALBUENA İLE TEHLİKELİ ATAKLAR YAPTI

Valbuena'nın 56'daki röveşatası ve 60'da ceza sahası dışından çektiği şutlar ile Lyon beraberlik golüne çok yaklaştı. Beşiktaş savunmasının bu dakikalardaki hataları, Lyon'a gol fırsatları doğurdu ancak Beşiktaş savunmasının başarılı müdahaleleri ve Lyon hücumcularının kötü son vuruşularıyla ilk 1 saatlik bölüm 1-0 Beşiktaş üstünlüğüyle geçildi.

Bu dakikalarda Antonio Mateu Lahoz ve yardımcısının isabetli kararları takdir topladı. Özellikle, Lyon ataklarındaki ofsayt kararları ve Nabil Fekir'in aldatmaya yönelik hareketine gösterdiği sarı kart alkışlanacak kararlar oldu.

CORENTIN TOLISSO VURDU, DİREKTE PATLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 64'te Mitrovic'in yerine Necip'i, 74'te Oğuzhan'ın yerine Tolgay Arslan'ı oyuna sürdü.

Olimpik Lyon, 79'da Corentin Tolisso ile gole çok yaklaştı. Sağ taraftan köşe vuruşu için topun başına geçen Maxwel Cornet ortasını arka direğe doğru gönderdi. O noktada Corentin Tolisso'nun kafa vuruşu direkten geri geldi. Dönen topu altıpasın önünde Emanuel Mammana tamamlamak istiyor ancak top farklı bir şekilde üstten auta gitti.

TÜM AVANTAJIN GİTTİĞİ O 74 SANİYE!

Olimpik Lyon, 83. dakikada duran toptan Corentin Tolisso ile beraberliği yakaladı. Kazanılan bu serbest vuruşta topun başına geçen Mathieu Valbuena ortasını arka direğe doğru gönderdi. O noktada Anderson Talisca'dan seken top Corentin Tolisso'nun önünde kaldı. Corentin Tolisso yakın mesafeden şutunu çekiyor ve maça 1-1'lik eşitlik geldi.

84. dakikada Fabri'nin büyük hatası sonrası Jeremy Morel ile öne geçti. Atiba'dan gelen pas sonrası topu ayağında tutan ve rakibine çalım atmak isterken kaptıran Fabri, gole sebebiyle verdi. Beşiktaş, sadece 74 saniye içerisinde 2 gol yiyerek büyük avantajını kaybetti.