Beşiktaş soyunma odasında neler yaşandı? Tolgay ve Babel...

Olayların damgasını vurduğu Fenerbahçe derbisinden puansız ayrılan Beşiktaşlı futbolcuların, soyunma odasına sinirli girip, sakin bir şekilde çıktıkları öğrenildi. Verilmeyen gol ve penaltılar dışında gösterilen kırmızı kartlara isyan eden siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Şenol Güneş ve yardımcı antrenörler tarafından sakinleştirildi.

Güneş’in bir hayli üzgün olan oyuncularına hitaben yaptığı konuşmada, “Artık bu maçı konuşmanın bir anlamı yok. Leipzig ve Trabzonspor ile çok kritik maçlar yapacağız. Şimdi öfkelenme zamanı değil, sakin olup, işimize bakmalıyız” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bu arada derbinin son dakikalarında bir pozisyonun ardından sert şekilde tartışan Ryan Babel ile Tolgay Arslan’ın soyunma odasında birbirlerinden özür dileyerek olayı tatlıya bağladıkları vurgulandı. Tolgay’ın gereksiz faul yaptığı için Babel’e kızdığı, Hollandalı futbolcunun da buna tepki gösterdiği belirtildi.

Skorer