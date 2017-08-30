Beşiktaş, Talisca için Benfica ile masaya oturdu

Anderson Talisca’ya uzun yıllar Beşiktaş forması giydirmek isteyen Fikret Orman, Portekiz ekibine Brezilyalı yıldızın ilk taliplisi oldukları mesajını iletti. Siyah-beyazlıların şimdiden devre arasında Benfica ile pazarlık masasına oturmanın hazırlıklarını yaptığı belirlendi.

Transferde şimdiye kadar Pepe, Negredo, Lens, Medel ve Orkan’ı kadrosuna katan Beşiktaş’ta, Başkan Fikret Orman’ın devre arasında maddi ve manevi tüm imkanlarını Anderson Talisca için kullanacağı ortaya çıktı. Brezilyalı yıldıza uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giydirmek isteyen Başkan Orman’ın devre arasında Benfica ile masaya oturmanın hazırlıklarını yaptığı aktarıldı.

Son iki sezonda ağırlıklı olarak tecrübeli futbolcuları kadroya dahil ederek üst üste şampiyon olan siyah-beyazlılar bundan sonraki süreçte takımı gençleştirmeye çalışacak. Talisca için Benfica’ya gelen cazip tekliflere karşı direnen Fikret Orman’ın, Portekiz kulübüne mesaj göndererek, Brezilyalı yıldızın ilk taliplisinin Beşiktaş olduğunu bildirdi. Mevcut sözleşmede satın alma opsiyonu siyah-beyazlı kulüpte olduğu için Talisca’yı başka takımlara kaptırmak istemeyen Fikret Orman yeni sezon bütçesinde aslan payını bu oyuncuya ayırmayı planlıyor.

Henüz 23 yaşında olan ve Avrupa’nın dev kulüpleri tarafından takip edilen Talisca’yı bonservisiyle birlikte Beşiktaş’a kazandırmak isteyen Başkan Orman, Benfica ile sıkı bir pazarlığa girecek. Siyah-beyazlılar, Portekiz ekibinin yanı sıra Talisca ile de masaya oturacak.

Yıllık ücretine zam istediği için yeni sezon kampına zamanında katılmayan Talisca’nın da şartların oluşması durumunda Beşiktaş’ta kalmaya hazır olduğunu yönetime ilettiği vurgulandı. İstanbul’da ailesiyle mutlu bir hayatı olan ve Beşiktaş’ta futbolunu daha üst seviyelere çıkaran Brezilyalı futbolcu yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanırsa siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalayacak.

18

Benfica ile 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Anderson Talisca, Beşiktaş formasını 36 resmi maçta giyerken, rakip fileleri 18 kez havalandırdı.

(Milliyet)