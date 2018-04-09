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Beşiktaş Talisca için Benfica'ya 18,5 milyon euro önerecek

Beşiktaş'ın Talisca sevdası bitmiyor... Kulüp başkanı Fikret Orman, Benfica'ya 18,5 milyon euro'luk teklifle gidiyor.

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Beşiktaş, bonservisini almak istediği Anderson Talisca için Benfica'nın kapısını yeni bir teklifle çalıyor. Beşiktaş, kiralık kontratı bu sezon sonunda tamamlanacak olan Anderson Talisca'nın bonservisini Benfica'dan almak için harekete geçti. 

İki kulüp arasındaki anlaşma gereği Beşiktaş, Brezilyalı oyuncuyu transfer edebilmek için Portekiz kulübüne 21 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu ödemek durumunda. Ancak siyah-beyazlı kulüp, Benfica'nın kapısını yeni bir formülle çalacak. Goal'ün edindiği bilgilere göre Beşiktaş, Talisca için Benfica'ya bonservis bedeli olarak 18,5 milyon euro teklif edecek. Ancak siyah-beyazlı kulüp, bu bedelin yanı sıra oyuncunun sonraki satışından elde edilecek gelirin %20'sini de Portekiz ekibine ödeyecek.

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