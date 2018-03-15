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Beşiktaş, Talisca'nın 21 milyon euroluk bonservis parasını 6 taksitle ödeme yaparak alabilecek

Beşiktaş ile Benfica arasında Anderson Talisca için yapılan anlaşmada yeni bir detay ortaya çıktı.

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Beşiktaş ile Benfica arasında Anderson Talisca için yapılan anlaşmada yeni bir detay ortaya çıktı.
 
Siyah beyazlıların 21 milyon Euro satın alma opsiyonunu 6 taksitle ödeme maddesini 2 yıl önce yapılan sözleşmeye eklettiği ve sezon sonunda bu hakkı kullanabileceği öğrenildi.
 
2 yıl önce Talisca'yı 2 seneliğine kiralayan Beşiktaş, Benfica'ya toplam 4 milyon Euro kiralama bedeli ödedi. Satın alma opsiyonu olarak belirlenen 25 milyon Euro'dan 4 milyon Euro'nun çıkartılmasıyla bu sezon sonu için opsiyon 21 milyon Euro'ya düştü.
 
Siyah beyazlılar, Benfica ile yaptığı anlaşma gereği sezon sonundan itibaren 6 aylık vadeler karşılığı yapacağı ödemelerle, Brezilyalı oyuncunun bonservisini alabiliyor.
 
Bu durumda haziran ayında yapılacak ilk ödemenin tutarı 3.5 milyon euro olacak. Geriye kalan 17,5 milyon Euro'yu 2.5 yılda yine 3.5 milyon Euro'luk taksitlerle ödeyecek.
 
Bu madde sözleşmede olduğu için Benfica ile pazarlık yapılmadan anlaşma geçerli hale gelecek.
 
Beşiktaş yönetimi, Benfica ile yapacağı görüşmede taksitlendirme olmadan 21 milyon Euro'yu düşürerek peşin ödeme teklifini de iletecek.
 
Transferde son söz Anderson Talisca'ya ait. Kulüplerin anlaşmasına rağmen; Talisca, Beşiktaş'tan ayrılmak isterse Brezilyalı futbolcu kariyerine farklı bir takımda devam edecek. (NTV Spor)

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