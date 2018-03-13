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Beşiktaş Talisca'nın bonservisini almak için atağa geçti

Dün Brezilya Milli Takımı'na seçilen Talisca için Beşiktaş harekete geçti...

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Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Talisca için Beşiktaş flaş bir karar aldı. Benfica Kulübü, Talisca'nın sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak sözleşmesini 2020'ye kadar uzatmış ve işini sağlama almıştı. Beşiktaş, sambacının satın alma bedeli olan 21 milyon Euro'yu taksitler halinde 6 parçaya bölecek. Çin kulüpleri ve İngiltere'den Wolverhampton'ın takip ettiği Talisca'yı daha da parlatıp Cenk Tosun'da olduğu gibi değerini artıracak.

Talisca'nın bonservisinin alınması durumunda uzun soluklu bir sözleşme imzalanıp satış fiyatı 50 milyon Euro olarak belirlenecek. Brezilya Milli Takımı'na davet alan yıldız oyuncuyu, Şampiyonlar Ligi'nde de vitrine çıkaracak olan Beşiktaş, gelecek dönemde Talisca'dan ciddi bir kâr sağlamanın peşinde.

(Sabah)

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