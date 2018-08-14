Beşiktaş, Talisca'nın boşluğunu Joao Mario ile dolduracak

Beşiktaş'ta transfer harekatı hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, Talisca'nın ardından 10 numara arayışlarını sürdürmeye devam ediyor.

Birçok isimle temasa geçen Kara Kartal, rotasını Interli oyuncu Joao Mario'ya çevirdi. Joao Mario ismi daha geçen sezon devam ederken gündeme gelmişti.

"Talisca'ya 21 milyon euro vermeyin, ben size Inter'den Joao Mario'yu getireyim" diyen menajeriyle görüşmeler devam etti.

KAPIMIZ AÇIK

Ancak satın alma yerine kiralama opsiyonu gündeme gelince, Portekizli menajer Beşiktaş'tan uzaklaştı. Önceki gün ise sürpriz bir gelişme yaşandı ve yıldız oyuncunun tekrar transfer ihtimali doğdu.

Inter, Chelsea'den Bakayoko'ya talip olunca, Mario'nun menajerini arayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Kapımız Mario'ya hala açık, yeniden görüşebiliriz" mesajını gönderdi.

(Fotomaç)