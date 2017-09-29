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Beşiktaş taraftarı, Jose Sosa ve Olcay Şahan'a müthiş bir karşılama yapacak

Kadıköy’de daha önce Gökhan Gönül’e ve son olarak Caner’e yapılanlara karşılık Beşiktaş tribünleri farklı bir hazırlık içinde.

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Fenerbahçe deplasmanında geçtiğimiz sezonki derbide Gökhan Gönül’e sahte dolarlar atılmış, büyük tepki gösterilmişti. Benzer bir tepki bu kez geçen hafta Kadıköy’de Caner Erkin’e verilirken, karşılaşma boyunca kötü tezahüratlar yapılmıştı.

Beşiktaş cephesi bu durumu net bir şekilde eleştirirken, Siyah-Beyazlı taraftarlar da nispet hazırlığında... Öyle ki Trabzonspor maçında Kartal’ın eski yıldızları Olcay Şahan ve Sosa’ya müthiş karşılama yapılması planlanıyor.    

Beşiktaşlı futbolseverler, Sosa ile Olcay’ı zorlu karşılaşma öncesinde tribüne çağıracak ve alkışlayacak. Maç esnasında da bu ikiliye herhangi bir ıslıklı tezahürat yapılmayacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlı taraftarlar bu davranışla, ezeli rakiplerine göndermede bulunacak.

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