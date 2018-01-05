Beşiktaş taraftarından Daniel Sturridge ve İslam Slimani'ye 'Come to Beşiktaş' çağrısı

Cenk Tosun'un transferi resmen açıklanmasa da Beşiktaş golcü arayışlarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı takımda rota İngiltere Premier Lig...

Beşiktaş Leicester City forması giyen Cezayirli İslam Slimani ve Liverpool'un İngiliz golcüsü Daniel Sturridge ile ilgileniyor. İki oyuncu ile ilgili görüşmeler devam ederken taraftar da "Come to Beşiktaş" mesajlarıyla oyunculara baskı yapıyor.

Daniel Sturridge ve İslam Slimani'nin instagram hesaplarına 30 binin üzerinde "Come to Beşiktaş" mesajı atılmış durumda...

ISLAM SLİMANİ'NİN PAYLAŞIMI