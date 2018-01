Beşiktaş taraftarından Daniel Sturridge ve İslam Slimani'ye 'Come to Beşiktaş' çağrısı Cenk Tosun ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta taraftarlar yeni forvet adaylarını 'Come to Beşiktaş' mesajlarına boğmaya devam ediyor. Daniel Sturridge ve İslam Slimani taraftarın yeni hedefleri...