Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş taraftarından Daniel Sturridge ve İslam Slimani'ye 'Come to Beşiktaş' çağrısı

Cenk Tosun ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta taraftarlar yeni forvet adaylarını 'Come to Beşiktaş' mesajlarına boğmaya devam ediyor. Daniel Sturridge ve İslam Slimani taraftarın yeni hedefleri...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cenk Tosun'un transferi resmen açıklanmasa da Beşiktaş golcü arayışlarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı takımda rota İngiltere Premier Lig...

Beşiktaş Leicester City forması giyen Cezayirli İslam Slimani ve Liverpool'un İngiliz golcüsü Daniel Sturridge ile ilgileniyor. İki oyuncu ile ilgili görüşmeler devam ederken taraftar da "Come to Beşiktaş" mesajlarıyla oyunculara baskı yapıyor.

Daniel Sturridge ve İslam Slimani'nin instagram hesaplarına 30 binin üzerinde "Come to Beşiktaş" mesajı atılmış durumda...

ISLAM SLİMANİ'NİN PAYLAŞIMI

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik kabine değişikliği açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik kabine değişikliği açıklaması

Çin'den yapay zeka alanına dev yatırım

Çin'den yapay zeka alanına dev yatırım

Efsane olmuş whatsapp diyalogları kırdı geçirdi

Efsane olmuş whatsapp diyalogları kırdı geçirdi

İşte İran'daki o provokatörler

İşte İran'daki o provokatörler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA