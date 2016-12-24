Beşiktaş taraftarından İbrahim Üzülmez'e 'kalkın' tezahüratı

Bakan Çavuşoğlu: Suikastın arkasında ne var biliyoruz

Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) 2015 Yılı Basın ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması ödüllerinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in söylediği gibi, bu olayın arkasında ne var biliyoruz. İnşallah kısa sürede her yönüyle aydınlatacağız çıkaracağız. Hesabını da soracağız”dedi.