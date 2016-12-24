Beşiktaş taraftarından İbrahim Üzülmez'e 'kalkın' tezahüratı
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile oynadığı maçta ilginç anlar yaşandı.
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile oynadığı karşılaşmada ilginç anlar yaşandı.
Gaziantepspor forması giyen oyuncuların birkaç pozisyonda üst üste yerde kalmalarına tepki gösteren Beşiktaş taraftarları, 38. dakikada Abdülkadir'in suratına gelen top sonrası düşmesinin ardından İbrahim Üzülmez'e seslendi. Beşiktaş taraftarları eski oyuncularına ''İbo takımı ayağa kaldır'' şeklinde tezahürat yaptı.
Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de tribünlerin tezahüratlarına tepkisiz kalmadı ve sahadaki oyuncularına dönerek ''Kalkın, kalkın'' şeklinde seslendi.
Beşiktaş taraftarı, İbrahim Üzülmez'in bu hareketinin ardından "Deli İbrahim'' şeklinde tezahüratta bulundu.
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