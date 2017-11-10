Beşiktaş taraftarları İspanyol golcüleri için 'Yürü be Negredo' pankartı açtılar

Beşiktaş Futbol Takımı'nın İspanyol forveti Alvaro Negredo, taraftarlara imza dağıttı.

Vodafone Park'ta bulunan Kartal Yuvası mağazasında düzenlenen organizasyona, siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. İmza etkinliğinin başlamasından saatler önce stada gelerek sıraya giren taraftarlar, kuyruk oluşturdu.

İspanyol oyuncu taraftarlarla yakından ilgilenirken, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Negredo'ya üzerinde "Yürü be Negredo" yazan bir pankart hediye ederken, Negredo "Bunu balkona asarım" diyerek teşekkür etti.