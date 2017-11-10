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Beşiktaş taraftarları İspanyol golcüleri için 'Yürü be Negredo' pankartı açtılar

Siyah-beyazlıların İspanyol forveti, Vodafone Park'taki Kartal Yuvası mağazasında düzenlenen etkinlikte taraftarlarla bir araya geldi.

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Beşiktaş Futbol Takımı'nın İspanyol forveti Alvaro  Negredo, taraftarlara imza dağıttı.

Vodafone Park'ta bulunan Kartal Yuvası mağazasında düzenlenen  organizasyona, siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. İmza etkinliğinin  başlamasından saatler önce stada gelerek sıraya giren taraftarlar, kuyruk  oluşturdu.

İspanyol oyuncu taraftarlarla yakından ilgilenirken, fotoğraf  çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Negredo'ya üzerinde "Yürü be Negredo" yazan  bir pankart hediye ederken, Negredo "Bunu balkona asarım" diyerek teşekkür etti.

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