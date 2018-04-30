Beşiktaş taraftarları Lens ve Negredo'ya tepki gösterdi

Negrdo ve Lens çıldırttı!

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda çok önemli 3 puanın sahibi oldu. Bu kritik derbide Beşiktaş’ın yıldızları Negredo ve Lens, siyah beyazlı taraftarların tepkisini topladı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 20. dakikasında kırılma anlarından biri yaşandı. Ani gelişen Beşiktaş atağında Galatasaray kalecisi Muslera ile karşı karşıya kalan Alvaro Negredo, topun dibine girdi ancak kaleye isabet ettiremedi ve Beşiktaş adına mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı.

Bu pozisyonun ardından Negredo'ya Beşiktaşlı taraftarlar büyük bir tepki gösterdi. Negredo'nun kaçırdığı %100 golden yaklaşık üç dakika sonra da Galatasaray'ın Fernando ile golü bulması siyah-beyazlı taraftarların tepkisini bir adım daha yukarıya çıkarttı. Karşılaşmanın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Negredo, yerini Lens'e bıraktı.

LENS KAYIPLARI OYNADI

İspanyol golcünün yerine giren Lens, Kritik derbide göstermiş olduğu performans ile yine bekleneni veremedi. Beşiktaş’ın hücuma çıktığı ataklarda basit top kayıpları yapan Hollandalı yıldız adeta kayıpları oynadı.

Bu önemli maçta Negredo ve Lens’in performansları tepki toplarken, iki yıldızında gelecek sezon Beşiktaş’ta olmayacağı konuşuluyor.

(Aksam)