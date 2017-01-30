Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş konusunda Beşiktaş taraftarlarını eleştirdi

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Dilmen, ilk yarının ardından şunları söyledi:

"İlk 10 dakika müthiş bir Beşiktaş seyrettim, ama genel anlamda ben beğendim Konya takımını. Babel 5-6 gol yapar diye düşünüyordum 2. yarıda. Babel'in attığı golde herkes olması gereken yerde. 2-0 tehlikeli skordur. Konyaspor eğer 3. golü yemezse oyuna ortak olabilir. Cenk'in pozisyonu penaltı değil ama maçtan sonra tekrar değerlendirmek lazım. Tosic'in pozisyonunda el varsa penaltı."

Usta yorumcunun maçın ardından yaptığı yorumlar ise şöyle:

"Beşiktaş'ı ikinci yarıda çok beğendim. Büyük takım böyle oynar. Hücum devamlılığı müthişti. Rakip bıraktı maçı. Türkiye'nin en zor gol yiyen takımlarından birine karşı 5 gol atan takımı alkışlamak lazım. Bize düşen tek şey Beşiktaş'ı alkışlamak...Şenol Güneş hak ettiği övgüyü almıyor. Beşiktaş taraftarlarının Şenol Güneş tezahüratları geç kalmış tezahüratlardır"