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Beşiktaş taraftarlarından Vida'ya sert eleştiri

Devre arası transfer sezonunda Dinamo Kiev'den alınan Vida, saha içi performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

  • StarSpor
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Kartal'ın devre arasında büyük ümitlerle transfer ettiği Vida beklenen katkıyı bir türlü sağlayamadı. Taraftarlar arasında 'Boşa yapılmış transfer' eleştirilerine uğrayan Hırvat futbolcu ikinci devredeki 9 maçın 6'sında forma giydi. 3 maçta 11'de başladı, 3 kez de oyuna sonradan girdi. 5-0'lık Karabükspor maçı hariç diğer 5 karşılaşmada Kartal savunması gole engel olamadı. Bu 5 maçta Beşiktaş kalesinde 6 gol gördü. Güneş'in Vida ile bir görüşme yaparak 'Senin tecrübene ve kalitene ihtiyacımız var. Artık maçlara ağırlığını koy' dediği belirtildi.

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