Beşiktaş taraftarlarından Vida'ya sert eleştiri

Kartal'ın devre arasında büyük ümitlerle transfer ettiği Vida beklenen katkıyı bir türlü sağlayamadı. Taraftarlar arasında 'Boşa yapılmış transfer' eleştirilerine uğrayan Hırvat futbolcu ikinci devredeki 9 maçın 6'sında forma giydi. 3 maçta 11'de başladı, 3 kez de oyuna sonradan girdi. 5-0'lık Karabükspor maçı hariç diğer 5 karşılaşmada Kartal savunması gole engel olamadı. Bu 5 maçta Beşiktaş kalesinde 6 gol gördü. Güneş'in Vida ile bir görüşme yaparak 'Senin tecrübene ve kalitene ihtiyacımız var. Artık maçlara ağırlığını koy' dediği belirtildi.