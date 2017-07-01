Beşiktaş Tigres'ten ayrılma kararı alan Andre Pierre Gignac için bastırıyor

32 yaşındaki başarılı golcü ile pek çok Avrupa ekibi yakından ilgilenirken, Beşiktaş da bunlardan biri.

Siyah- Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Gignac’ı ikna etmek amacında. Geçen sezon 41 maçta 22 gol, 7 asistlik bir istatistik yakalayan yıldız forvetin yıllık maliyeti 5 milyon Euro’yu buluyor.

Beşiktaş bu rakamı 3.5 milyon Euro seviyelerine çekmek için çaba sarf ediyor.