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Beşiktaş Tigres'ten ayrılma kararı alan Andre Pierre Gignac için bastırıyor

Marsilya’dan ayrıldıktan sonra radikal bir karar alıp Meksika’nın Tigres kulübüne transfer olan Andre Pierre Gignac, ayrılmaya hazırlanıyor.

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32 yaşındaki başarılı golcü ile pek çok Avrupa ekibi yakından ilgilenirken, Beşiktaş da bunlardan biri.

Siyah- Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Gignac’ı ikna etmek amacında. Geçen sezon 41 maçta 22 gol, 7 asistlik bir istatistik yakalayan yıldız forvetin yıllık maliyeti 5 milyon Euro’yu buluyor.

Beşiktaş bu rakamı 3.5 milyon Euro seviyelerine çekmek için çaba sarf ediyor.

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