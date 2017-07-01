Beşiktaş Tigres'ten ayrılma kararı alan Andre Pierre Gignac için bastırıyor
Marsilya’dan ayrıldıktan sonra radikal bir karar alıp Meksika’nın Tigres kulübüne transfer olan Andre Pierre Gignac, ayrılmaya hazırlanıyor.
32 yaşındaki başarılı golcü ile pek çok Avrupa ekibi yakından ilgilenirken, Beşiktaş da bunlardan biri.
Siyah- Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Gignac’ı ikna etmek amacında. Geçen sezon 41 maçta 22 gol, 7 asistlik bir istatistik yakalayan yıldız forvetin yıllık maliyeti 5 milyon Euro’yu buluyor.
Beşiktaş bu rakamı 3.5 milyon Euro seviyelerine çekmek için çaba sarf ediyor.
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