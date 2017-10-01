Beşiktaş Trabzonspor özet goller BJK TS maç özeti

Beşiktaş Trabzonspor maç özeti büyük çekişmeye sahne oldu ve nefes kesti. BJK TS özet dakikalarında kıran kırana bir çekişme yaşandı. İki takımın da iyi bir futbol sergilediği karşılaşmada heyecan son dakikaya kadar sürdü. Beşiktaş Trabzonspor maç özetinde 4 gol sesi çıktı. Beşiktaş’ın golleri Talisca ve Lens’ten gelirken, Trabzonspor’un golleri Olcay Şahan ve Rodallega’dan geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi ve taraflar bir puanı paylaştı.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ (1.YARI)

4’te serbest vuruşta Talisca doğrudan kaleyi denedi. Sol üst köşeye doğru giden top direğin yanından auta çıktı.

7.dakikada Talisca'yla gelişen Beşiktaş hızlı atağında Caner, ceza alanındaki Babel'i gördü. Babel'in sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top üstten dışarı gitti.

8.dakikada Negredo'nun pasıyla sağ kanatta topu alan Necip orta yapmak istedi, Trabzonspor savunmasına çarpıp kaleye doğru yönelen topu son anda kaleci Onur Kıvrak çelmeyi başardı.

13.dakikada rakip yarı alanın ortalarında topu alan Talisca, içeriye doğru kat etti ve Babel'le duvar pası yapıp ceza alanı ön çizgisinden gelişine müthiş bir plaseyle topu köşeden ağlara yolladı: 1-0

20.dakikada Abdülkadir Ömür'ün nefis ara pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Olcay Şahan, yerden sert bir vuruşla topu diğer köşeden ağlara yolladı: 1-1

25’te Trabzonspor savunmasında Okay'ın kaptırdığı topla sol kanattan ceza alanına giren Negredo, çaprazdan çok sert vurdu. Onur'u geçen top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

İlk yarıda son düdük çaldı! Takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidiyor.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ (2.YARI)

58.dakikada Talisca'nın sağ kanada doğru giden pasına iyi hareketlenen Jeremain Lens, yay üzerinden bekletmeden çok sert vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-1

60.dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür, sol ayağıyla müthiş bir kesme vuruş yaptı. Kaleci Fabri aynı güzellikte bir kurtarışa imza attı ve son anda topu çelmeyi başardı.

63’te Beşiktaş ceza alanı içinde topu alan Sosa, müthiş bir vücut hareketiyle Caner'i ekarte etti ve pasını çıkardı. Olcay'ın gelişine vuruşunda Fabri direk dibinde topu çıkardı.

79’da Beşiktaş hızlı atağında Talisca sağ kanattan savunma arkasına sarkan Lens'i gördü. Lens hızla ceza alanına girdi, karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruş yaptı ancak top yandan auta çıktı.

80.dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasına ön direkte Rodallega kafayı vurdu, Fabri'nin parmak ucuyla dokunduğu top direğe çarpıp kale çizgisinde bir süre ilerledi ve ağlarla buluştu: 2-2

90+3’te Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışına açılan topu Castillo, içeride boş durumdaki Rodallega'ya gönderdi. Rodallega önünü boşaltıp sol ayağıyla vurdu, top üstten auta gitti.

Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve takımlar birer puanı paylaştı.