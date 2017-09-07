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Beşiktaş transfer döneminin tamamlanmasına saatler kala Kaan Ayhan için girişimlere başladı

Beşiktaş, transfer döneminin tamamlanmasına saatler kala, Fortuna Düsseldorf'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Alman kulübüne resmi teklifini ileten Siyah Beyazlılar, milli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

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Transfer döneminin tamamlanmasına kısa süre kala Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

Andreas Beck'in ardından sağ bek arayışına giren Siyah Beyazlılar, Almanya 2. Ligi ekibi Fortuna Düsseldorf'dan Kaan Ayhan için girişimlere başladı.

22 yaşındaki futbolcuyu bonservisi ile kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Alman ekibine resmi teklifini iletti.

Fortuna Düsseldorf, sözleşmesi bu sezon sonunda tamamlanacak milli futbolcunun bonservisine 2 milyon Euro talep ederken; Siyah Beyazlılar, 1 milyon euro önerdi.

Kulüplerin anlaşması halinde kısa süre içinde İstanbul'a gelecek olan Kaan Ayhan, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Schalke 04 altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu, son iki sezondur Fortuna Düsseldorf forması giyiyor. Geçen sezon 24 maçta forma giyen ve 1 gol atan Kaan, bu sezon görev yaptığı 5 karşılaşmada 1 asist yaptı.

A Milli Futbol Takımın son oynadığı Hırvatistan maçında 90 dakika sahada kalan Kaan Ayhan, Ay Yıldızlı formayı toplamda 7 kez giydi.

Genç oyuncu, sağ bekin yanı sıra sağ stoper ve 6 numara numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Beşiktaş, Beck'in Stuttgart'a transferi sonrası Juventus'un İsviçreli sağ beki Stephan Lichtsteiner'i gündemine almış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Ntvspor

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