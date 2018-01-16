Beşiktaş transfer son dakika 16 Ocak BJK transfer haberleri Larin bilmecesi

16 Ocak Beşiktaş transfer haberleri son dakika BJK transfer gelişmeleri siyah beyazlı taraftarların araştırdığı konuların başında geliyor. Beşiktaş’ta transfer gündeminde hareketli günler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, forvet transferi konusunda hedefte bulunan; Arsenal’li Danny Welbeck ve Leicester City’li Islam Slimani’yle yaptıkları görüşmeden olumlu dönüş aldı. Kara Kartal’da Kyle Larin bilmecesi ise sürüyor. İşte, 16 Ocak Beşiktaş transfer haberleri. Her fırsatta kariyerini Beşiktaş'ta bitirmek istediğini söyleyen Tosic'e 3 kulüpten teklif geldiği iddiası ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ (16 OCAK)

TOSİC'E TEKLİFLER VAR

Her fırsatta kariyerini Beşiktaş'ta bitirmek istediğini söyleyen Tosic'e 3 kulüpten teklif geldiği iddiası ortaya atıldı.

Goal Fransa'nın haberine göre Beşiktaş'ın başarılı Sırp savunmacısına Trabzonspor, St.Etienne ve MLS ekiplerinden Chicago Fire talip oldu. Özellikle St.Etienne'nin geçtiğimiz günlerde Tosic için Beşiktaş'a 1.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi. Vida'nın transferiyle birlikte ilk 11'deki yeri riske giren Tosic ilk yarının en etkili isimlerinden biri olarak dikkat geçmişti. 23 resmi maçta süre alan 32 yaşındaki oyuncu 3 gol, 1 asistlik katkı yaptı. (Takvim)

BEŞİKTAŞ’A İNGİLTERE’DEN MÜJDE

Ara transfer döneminde Cenk Tosun’u Everton’a gönderen Siyah- Beyazlılar, forvet bölgesini Cyle Larin’le güçlendirmişti. Genç futbolcuyu geleceğe yönelik bir yatırım olarak gören Beşiktaş Yönetimi, yıldız bir forvet transferi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Cenk Tosun’un takımı Everton’ın önceki akşam Tottenham’la oynadığı karşılaşma için A takım direktörü Ali Naibi’yle birlikte Londra’ya giden Başkan Fikret Orman’ın, karşılaşma sonrasında Arsenal’in forveti Danny Welbeck ve Leicester City’nin yıldızı Islam Slimani için temaslarda bulunduğu bildirildi. Takımlarında fazla forma şansı bulamayan bu 2 isimden de olumlu geri dönüş alan Başkan’ın, kulüple görüşmeler için Ali Naibi’yi görevlendirip dün İstanbul’a döndüğü öğrenildi.

Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda ilk olarak Cenk Tosun’un özelliklerini barındıran Danny Welbeck için girişimde bulunan Ali Naibi’nin, bu oyuncu için Arsenal’in şartlarını sorduğu ifade edildi. Yönetimin, 28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planladığı kaydedildi. Kara Kartal’ın, İngiliz yıldızın B Planı olarak Leicester City’li Islam Slimani’yi belirlediği ve 30 yaşındaki Cezayirli oyuncunun da şartlarının sorulduğu ifade edildi. Naibi’nin, yapılacak temasların ardından İstanbul’a dönüp Asbaşkan Umut Güner’le birlikte hareket planını belirleyeceği belirtildi.

CYLE LARİN BİLMECESİ

Cyle Larin transferi şu an baş ağrıtıyor gibi gözükse de Beşiktaş bu konuda rahat. Yönetime göre, genç oyuncu sezonun ikinci yarısında sorunsuz şekilde siyah-beyazlı formayı giyecek.

Bilindiği gibi Larin, cuma akşamı İstanbul’a gelmişti, cumartesi sabahı da sağlık kontrolünden geçti ve Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Diğer taraftan oyuncunun sözleşmesini tek taraflı 1 yıl uzatan Orlando City’nin Larin’i bırakmaya niyeti yok. Fakat bu durum Beşiktaş yönetimini hiç endişelendirmiyor.

Vatan Gazetesi'ne konuşan Beşiktaş’ın hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, “Orlando City, futbolcunun sözleşmesini bizimle görüştüğünü öğrenince, oyuncudan habersiz tek taraflı 1 yıl uzatmış. FIFA bunu kabul etmez. Oyuncu bizde oynamak istiyor ve FIFA bu zamana kadar bu durumlarda hep oyuncudan yana karar aldı.

MLS’TEN oyuncunun lisansı gelmezse biz FIFA’ya gider ve ilk etapta geçici lisans çıkartarak Larin’e formamızı giydiririz. Orlando City dava açacaktır. Ancak kazanamazlar. Dava onların lehine sonuçlansa bile oyuncunun bizde oynamasına engel bir durum ortaya çıkmaz. Sadece bir maddi yükümlülük doğabilir. Onu da Larin ile yaptığımız sözleşmeye koyduğumuz madde gereği Beşiktaş değil, Larin ödeyecek. Ancak bunun da olacağını sanmıyorum” ifadelerini kullandı.