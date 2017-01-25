Beşiktaş, Ersan Gülüm'ü borsaya bildirdi!
Beşiktaş eski futbolcusu Ersan Gülüm'ü KAP'a bildirdi
Beşiktaş Kulübü Ersan Gülüm tranferi için Hebei China Fortune kulübüyle görüşmelere başladığını borsaya bildirdi!
Beşiktaş Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada:
"Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır."
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