Beşiktaş, Olcay transferini borsaya bildirdi!
Trabzonspor'un ardından Beşiktaş Kulübü de Olcay Şahan'ın transferini duyurdu. Açıklamada, Trabzonspor'un Siyah-Beyazlılara 200 bin euro fesih bedeli ödeyeceği duyuruldu.
Beşiktaş Kulübü, Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a 200 bin euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Olcay Şahan transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak tarafımıza 200.000 Avro ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
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Trabzonspor da Olcay Şahan transferinin detaylarını açıkladı:
Profesyonel futbolcu Olcay Şahan'ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Olcay Şahan arasında, 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Böylece Olcay Şahan Trabzonspor'dan senelik
2016 / 17 sezonunda 850 bin €
2017 / 18 sezonunda 1.7M€
2018 / 19 sezonunda 1.7M €
2019 / 20 sezonunda 1.7M € alacak.
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