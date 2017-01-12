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Beşiktaş, Olcay transferini borsaya bildirdi!

Trabzonspor'un ardından Beşiktaş Kulübü de Olcay Şahan'ın transferini duyurdu. Açıklamada, Trabzonspor'un Siyah-Beyazlılara 200 bin euro fesih bedeli ödeyeceği duyuruldu.

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Beşiktaş Kulübü, Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a 200 bin euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı.
 
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Olcay Şahan transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak tarafımıza 200.000 Avro ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
 
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Trabzonspor da Olcay Şahan transferinin detaylarını açıkladı:
 
Profesyonel futbolcu Olcay Şahan'ın kulübümüze transferi konusunda, Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Olcay Şahan arasında, 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
 
Böylece Olcay Şahan Trabzonspor'dan senelik
2016 / 17 sezonunda 850 bin €
2017 / 18 sezonunda 1.7M€
2018 / 19 sezonunda 1.7M €
2019 / 20 sezonunda 1.7M € alacak.

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