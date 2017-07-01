Beşiktaş Atınç Nukan'ı KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Atınç Nukan'ın kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Beşiktaş, geçen sezon Leipzig'den kiralanan Atınç Nukan'ın yeniden kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Atınç Nukan'ın transferi konusunda kulübü RB Leipzig ile görüşmelere başlanmıştır."
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