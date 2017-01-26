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Beþiktaþ Ersan Gülüm'ü KAP'a bildirdi

Beþiktaþ Kulübü, Ersan Gülüm'ü yarým sezonluðuna kiraladýðýný resmen açýkladý.

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Beþiktaþ Kulübü, eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm'ün geçici transfer konusunda kulübüyle ve kendisiyle anlaþmaya varýldýðýný duyurdu.
 
Siyah-Beyazlý kulüpten yapýlan açýklama þöyle;
 
"Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaþmaya varýlmýþtýr.
 
Hebei China kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir.
Oyuncuya 2016-2017 Sezonu için 400.000 AVRO garanti ücret ödenecektir.
Ayrýca puan baþý ücret ödenmeyecektir."

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