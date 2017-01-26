Beþiktaþ Ersan Gülüm'ü KAP'a bildirdi
Beþiktaþ Kulübü, Ersan Gülüm'ü yarým sezonluðuna kiraladýðýný resmen açýkladý.
Beþiktaþ Kulübü, eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm'ün geçici transfer konusunda kulübüyle ve kendisiyle anlaþmaya varýldýðýný duyurdu.
Siyah-Beyazlý kulüpten yapýlan açýklama þöyle;
"Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaþmaya varýlmýþtýr.
Hebei China kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir.
Oyuncuya 2016-2017 Sezonu için 400.000 AVRO garanti ücret ödenecektir.
Ayrýca puan baþý ücret ödenmeyecektir."
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