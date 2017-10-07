Beşiktaş, U15'te Fenerbahçe'ye fark attı!
Beşiktaş U15 takımı, ligin 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etti.
Beşiktaş U15 takımı, Dereağzı Tesisleri'nde oynanan maçta Fenerbahçe'yi 4-1 yendi.
Dereağzı Tesisleri'nde oynanan maçta mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan Beşiktaş, etkili oyununu ikinci yarıda da sürdürdü ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri; Emirhan Tak (2), Cüneyt Can ve Umutcan Kişeçüklü kaydetti.
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