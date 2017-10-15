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Beşiktaş, U17 Milli Takım'da da oynayan Ahmed Kutucu'yu gündemine aldı

Beşiktaş bir yandan lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesini sürdürürken, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Takımı gençleştirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Kartal'ın Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün altyapısında forma giyen gurbetçi futbolcu Ahmed Kutucu ile ilgilendiği öğrenildi.

U17 Milli Takım'da da oynayan Ahmed Kutucu, Hindistan'daki Dünya Şampiyonası'nda forma giymiş ve Yeni Zelanda maçında millilerin tek golünü kaydetmişti. Genç oyuncuyla Monaco'nun da ilgilendiği bildirildi. (Sabah)

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