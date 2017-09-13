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Beşiktaş U19, UEFA Gençlik Ligi ilk maçında Porto U19 takımına 5-1 mağlup oldu

Beşiktaş'ın genç takımı, Porto ile UEFA Gençlik Ligi ilk maçında karşı karşıya geldi.

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Beşiktaş ve Porto U19 takımları, UEFA Gençlik Ligi (Youth League) ilk maçında karşı karşıya geldi. Formacao Desportiva'da oynanan mücadeleyi, Portekiz ekibi 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı.
 
Beşiktaş mücadeleye Ersin, Rdıvan, Ege, Alpay, Kerem, Yusuf, Erdem, Oğuzhan, Mertcan, Bülent ve Muhammed ile başladı. Porto'ya galibiyeti getiren goller, 31. dakikada Teixeira, 32. dakikada Moreira, 65. dakikada Quaeta, 70. dakikada penaltıdan Dalot ve 79. dakikada Queiros'tan geldi. Beşiktaş'ın tek sayısını ise 39. dakikada kendi kalesine Queiros kaydetti.
 
Öte yandan Porto'da Pires 8. dakikada penaltı kaçırırken, 74. dakikada Leite kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
 
Gruba 3 puanla başlayan Porto U19, 2. haftada Monaco U19 takımıyla karşılaşacakken, temsilcimiz Beşiktaş U19 ise evinde RB Leipzig U19'u konuk edecek.

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