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Beşiktaş, UEFA Temyiz Kurulunun 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasına yapılan itirazı reddettiğini açıkladı

Beşiktaş, UEFA Temyiz Kurulunun 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasına yapılan itirazı reddettiğini açıkladı.

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İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama;

13.04.2017 Tarihinde oynanan Olympique Lyonnais - Beşiktaş UEFA Avrupa ligi maçına ilişkin olarak UEFA Disiplin Komitesi kısa kararı gereği kulübümüze 100.000 EURO para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezası verilmiştir. Kulübümüz tarafından karara karşı UEFA Temyiz Kurulu nezdinde başvuru 14.06.2017 tarihinde yapılmış olup Kulübümüzün sözlü savunmaları, UEFA'nın Nyon'da bulunan merkezinde 13.07.2017 tarihinde yapılan duruşmada dinlenmiştir. UEFA Temyiz Kurulu tarafından 17.07.2017 tarihinde gönderilen kısa kararda, Kulübümüzüz temyiz başvurusunun reddedildiği ve UEFA Disiplin Komitesinin kararının onandığı bildirilmiş olup UEFA nezdinde karar kesinleşmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla' denildi.

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