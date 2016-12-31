Beşiktaş uzatmalar sonucu kazandı

Spor Toto Basketbol Süper Lig’inin 13’üncü haftasında Trabzonspor Medical Park, Hayri Gür Spor Salonu’nda konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan’a 91-90 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte Wright 19 ve Gutierrez 18'er sayıyla takımlarının en skorer isimleri olurken, Beşiktaş Sompo Japan’da ise Clark 27 sayıyla oynadı.

İlk periyoda hızlı bir başlangıç yapan konuk ekip Beşiktaş Sompo Japan, Clark’ın peş peşe sayılarıyla farkı açarken, Trabzonspor ise Gutierrez ve Wright’ın sayılarıyla dengeyi kurmaya çalıştı. İlk periyot 20-28 Beşiktaş Sompo Japan’ın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyotta Moody ve Hardy’nin sayılarıyla oyunda eşitliği sağlayan ev sahibi ekip, taraftarının da desteğini arkasına alarak, öne geçmeyi başardı; 42-41.

Üçüncü periyodun başlarında ev sahibi ekip özellikle pota altında Wright’ın sayılarıyla farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Ardından konuk ekipte Stimac da 5 faulle oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın dördüncü periyodunda ise Green’in pota altı, Gutierrez’in üçlükleriyle farkı korumaya çalışan Trabzonspor’a, Beşiktaş Roll’ün sayılarıyla karşılık vermeye çalıştı. Son dakikalarda üst üste top kayıpları yapan Trabzonspor Medical Park, Weems’in sayılarıyla geriye düştü. Son saniyelerde Hardy’nin üçlüğüyle tekrar öne geçen ev sahibi ekip, 10 saniye kala Weems’in üçlüğüne engel olamayınca maç uzatmaya gitti.

Uzatma periyodunda Beşiktaş Sompo Japan Clarck ve Sertaç’ın sayılarıyla bir anda farkı açmayı başardı. İlerleyen dakikalarda Trabzonspor Medical Park farkı kapatsa da konuk ekip sahadan 91-90’lık üstünlükle galip ayrılmayı başardı.

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Murat Biricik (xx), Kaan Büyükçil (xx), Halit Can Cihan (xx)

TRABZONSPOR MEDİCAL PARK: Green (xxx)15, Hardy (xxx)16, Gurierrez (xxx)18, Wright (xxx)19, Kadji (xxx)16, Erol Can (x), Dusan (x), Moody (xx)6

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Muratcan (x), Clark (xxxx)27, Stimac (xxx)13, Thompson (xxx)11, Roll (xxx)14, Şafak (x), Erdal (x), Sertaç (xx)4, Strawberry (xx)5, Kenan (xx)1, Weems (xxx)16

1. PERİYOT: 20-28

İLK YARI: 42-41

3. PERİYOT: 64-60

4. PERİYOT: 82-82

5 FAULLE ÇIKANLAR: Stimac 26.59, Roll 39.50 (Beşiktaş Sompo Japan)