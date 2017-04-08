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Medical Park Arena'da ilk golü atan deplasman takımı Beşiktaş oldu

Karşılaşmanın 4. dakikasında Adriano soldan ortaladı, Cenk ceza sahasında gelişine vurdu, top ağlara gitti. Bu gol Beşiktaş'ı tarihe geçirdi.

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Şenol Güneş Spor Kompeksi Medical Park Arena'da ilk golü atan deplasman takımı Beşiktaş oldu. Diğer yandan Trabzonspor, yeni stadında ilk golünü Cenk Tosun'dan yedi.
 
Cenk, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 6 lig maçında 6. golünü attı.

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