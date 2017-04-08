Medical Park Arena'da ilk golü atan deplasman takımı Beşiktaş oldu
Karşılaşmanın 4. dakikasında Adriano soldan ortaladı, Cenk ceza sahasında gelişine vurdu, top ağlara gitti. Bu gol Beşiktaş'ı tarihe geçirdi.
Şenol Güneş Spor Kompeksi Medical Park Arena'da ilk golü atan deplasman takımı Beşiktaş oldu. Diğer yandan Trabzonspor, yeni stadında ilk golünü Cenk Tosun'dan yedi.
Cenk, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 6 lig maçında 6. golünü attı.
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