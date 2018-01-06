Beşiktaş ve Cenk Tosun'dan karşılıklı veda mesajları Beşiktaş'tan rekor bir bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya hesabından duygu yüklü bir veda mesajı yayınladı. Cenk Tosun'un paylaşımının ardından Beşiktaş resmi sitesi de 'Bu bir veda değil, elbet buluşacağız' yazılı bir paylaşımda bulundu.