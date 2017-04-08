'Beşiktaş ve Fenerbahçe Vagner Love'u almak istedi'

Alanyaspor'un lige tutunmasında baş rol oynayan Vagner Love hakkında Başkan Hasan Çavuşoğlu dikkat çekecek açıklamalarda bulundu. Kanal V'nin haberine göre, Başkan Hasan Çavuşoğlu, Brezilyalı yıldızı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediğini, ancak mutlu sona kendilerinin ulaştığını ifade etti.

Transfer süreciyle ilgili Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisini aradığını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Geçen gün Aziz Yıldırım beni aradı ve Vagner Love'ı nasıl transfer ettiğimi sordu. Vagner Love, Monaco'da 2 milyon 850 bin Euro alıyordu. Bize bonservis bedeli olmadan yıllık 1.5 milyon Euro'ya geldi. Bonservissiz gelen Vagner Love için 5 milyon Euro bonservis bedeli koyduk. Devre arası Çin'den 3 milyon Euro'luk bir teklif geldi, ancak biz bunu reddettik. Monaco'da 1 yıllık daha sözleşmesi vardı, daha fazla kazanırken Alanyaspor'a gelmiş olması, futbolu ne kadar çok sevdiğini gösterir" ifadelerine yer verdi.

Yıldız futbolcunun transfer sürecinde yaşananları da anlatan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Oğlum ve ortağı, 'Vagner Love'ı getirelim' dediler, ben de 'Gidin işinize bakın, Vagner'i nasıl getireceksiniz' dedim. Sonra ısrar edilince kulüpten bir yazı verdim. 3 gün sonra Vagner'in bana evinden fotoğraf attılar. Vagner, Alanyaspor'a transfer konusunda biraz karamsardı ancak daha sonra Fenerbahçe'de forma giyen Alex ve Deivid ile görüştükten sonra gelmeye karar verdi" ifadelerini kullandı.

RONALDINHO'YU İSTESEK YARIN GELİR

Brezilyalı dünya yıldızı Ronaldinho ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Çavuşoğlu, "Ronaldinho ile dostluk bağımız var. Transferle ilgili herhangi bir düşüncemiz yok ama biz kendisini takımda görmek istesek, hemen yarın valizini toplayıp gelir. Ancak şu an öyle bir düşüncemiz yok" diye belirtti.