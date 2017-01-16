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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Diyarbakır'daki hain saldırıya tepki

Beşiktaş ve Fenerbahçe Diyarbakır'da 4 polisimizin şehit olduğu terör saldırısına tepki gösterdi.

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Beşiktaş Kulübü, Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;  "Diyarbakır'da güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen bombalı terör saldırısında şehitler olduğunu ve yaralıların bulunduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ülkemizin birliğini bozmaya yönelik terör saldırılarının asla amacına ulaşamayacağını yinelerken, milletimiz tek ses, tek vücut olarak bu alçak oyunu bozacaktır.

Diyarbakır'daki alçak terör saldırısında şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Milletimizin başı sağolsun."

Fenerbahçe Kulübü: "Terörü lanetliyoruz"

 Fenerbahçe Kulübü, Diyarbakır'daki hain terör saldırısıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Bugün Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polislerimize hain bir terör saldırısı düzenlendiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bu hain saldırıları nefretle kınıyor, şehit polislerimize Allah'tan rahmet, başta kederli aileleri ve yakınları olmak üzere tüm ulusumuza başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz."

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