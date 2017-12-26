Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde bulunan Fellaini'den transfer açıklaması

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Fellaini için Galatasaray da resmen devreye girdi.

Bu sezon sonunda Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve Ocak ayından itibaren kulüpler ile görüşmeye başlayabilecek olan Belçikalı yıldız için Beşiktaş bir süredir nabız yokluyordu ancak Galatasaray'da son anda devreye girerek transfer için görüşmelere başladı. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Fellaini için nabız yoklamaya başlayan sarı-kırmızılı yönetim, Belçikalı futbolcudan gelecek cevabı beklemeye başladı.

TRANSFER İÇİN İLK KEZ KONUŞTU

Galatasaray'ın transferini bitirmek için yoğun uğraş verdiği Fellaini transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Manchester United'ın kendisine teklifte bulunduğunu açıklayan Belçikalı yıldız, "Manchester United bana bir teklif yaptı, kabul edip etmeyeceğimi bilmiyorum. Nerede futbol oynayacağım? Dürüst olmak gerekirse bunu da bilmiyorum. Kafamda bir şeyler var ama bunu açıklayamam. Jose Mourinho ile konuştuk, futbolcuların kararlarına oldukça saygılı biri. Premier Lig'den henüz ayrılmadım, kariyerime burada devam ediyorum" şeklinde konuştu.

SON DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Yaşadığı sakatlıklar ve sağlık durumuyla ilgili soruya da yanıt veren Fellaini, "Belçika Milli Takımı'nda Bosna Hersek'e karşı oynadığım maçta ayak bağlarımdan sakatlandım. Bu karşılaşmadan bir ay sonra Chelsea'ye karşı görev yaptım. Fakat sonrasında Brighton maçında yeniden ağrılar hissettim ve risk almak istemedim. Şimdi tekrar idmanlara başladım ama henüz tam olarak hazır değilim. Futbolda bunlar olabiliyor." dedi.

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