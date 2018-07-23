Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarında biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir ve Beşiktaş'ın ön eleme turundaki rakipleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Beşiktaş ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn takımını elemesi halinde Lask - Lillestrom eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Başakşehir ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Aberdeen - Burnley karşılaşmasının galibi ile ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 9 Ağustos, rövanşları ise 16 Ağustos'ta oynanacak.
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