Trabzonspor Beşiktaş'tan Mehmet Ekici'ye karşılık Olcay'ı istedi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Mehmet Ekici yarışı devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in bizzat Başkan Muharrem Usta'dan istediği Mehmet için Trabzonspor, Beşiktaş'a ilk yanıtını verdi. Bordo-mavililer, 26 yaşındaki oyuncu için takasta Olcay Şahan ve Ömer Şişmanoğlu'nu talep etti. Siyah-beyazlı yönetim ise "Şenol Hoca'yla görüşmemiz gerekiyor" cevabını iletti. Beşiktaş'ın Olcay'ı vermeye soğuk baktığı öğrenildi. Başkan Fikret Orman ve ekibi, Trabzon'la anlaştığı takdirde Mehmet Ekici ile görüşecek.