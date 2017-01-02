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Trabzonspor Beşiktaş'tan Mehmet Ekici'ye karşılık Olcay'ı istedi

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Mehmet Ekici için takasta Ömer Şişmanoğlu'nun yanı sıra Olcay Şahan'ı istedi. Siyah-beyazlı yönetimse Olcay'ı göndermeye sıcak bakmıyor.

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Mehmet Ekici yarışı devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in bizzat Başkan Muharrem Usta'dan istediği Mehmet için Trabzonspor, Beşiktaş'a ilk yanıtını verdi. Bordo-mavililer, 26 yaşındaki oyuncu için takasta Olcay Şahan ve Ömer Şişmanoğlu'nu talep etti. Siyah-beyazlı yönetim ise "Şenol Hoca'yla görüşmemiz gerekiyor" cevabını iletti. Beşiktaş'ın Olcay'ı vermeye soğuk baktığı öğrenildi. Başkan Fikret Orman ve ekibi, Trabzon'la anlaştığı takdirde Mehmet Ekici ile görüşecek.

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