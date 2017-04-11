Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edidi

TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Gaziantepspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İşte PFDK sevkleri:

''1- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 08.04.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.04.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 08.04.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 10.04.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK -GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. ''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır'da şiddetli patlama!

Diyarbakır'da şiddetli patlama!

iPhone kullanıcıları çok üzülecek

iPhone kullanıcıları çok üzülecek

Kaza geçirince bu işe başladı...

Kaza geçirince bu işe başladı...

Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan

Erdoğan'ın mozaik portresine son taş Emine Erdoğan'dan

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA