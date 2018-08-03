Beşiktaş Veli Kavlak ile yollarını ayırdı

Süper Lig devi Beşiktaş, Veli Kavlak'ın sözleşmesini feshetti

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan yıllık 1,7 milyon euro maaş alan 29 yaşındaki futbolcuya tazminat bedeli olarak 1 milyon euro teklif sunulmuş, Veli ise bu teklifi kabul etmemişti.

Daha sonra yapılan görüşmelerden sonuç alındı ve 29 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrıldı.

Veli Kavlak son 3 sezonda sadece 1 lig maçına çıkabilmişti. (Beşiktaş 1-0 Mersin İY 17.02.2016)