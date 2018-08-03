Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş Veli Kavlak ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, tecrübeli futbolcu Veli Kavlak ile yollarını ayırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig devi Beşiktaş, Veli Kavlak'ın sözleşmesini feshetti

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan yıllık 1,7 milyon euro maaş alan 29 yaşındaki futbolcuya tazminat bedeli olarak 1 milyon euro teklif sunulmuş, Veli ise bu teklifi kabul etmemişti.

Daha sonra yapılan görüşmelerden sonuç alındı ve 29 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrıldı. 

Veli Kavlak son 3 sezonda sadece 1 lig maçına çıkabilmişti.  (Beşiktaş 1-0 Mersin İY 17.02.2016)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan gurbetçi küçük kızı görünce aracını durdurdu

Başkan Erdoğan gurbetçi küçük kızı görünce aracını durdurdu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA