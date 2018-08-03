Beşiktaş Veli Kavlak ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, tecrübeli futbolcu Veli Kavlak ile yollarını ayırdı.
Süper Lig devi Beşiktaş, Veli Kavlak'ın sözleşmesini feshetti
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan yıllık 1,7 milyon euro maaş alan 29 yaşındaki futbolcuya tazminat bedeli olarak 1 milyon euro teklif sunulmuş, Veli ise bu teklifi kabul etmemişti.
Daha sonra yapılan görüşmelerden sonuç alındı ve 29 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrıldı.
Veli Kavlak son 3 sezonda sadece 1 lig maçına çıkabilmişti. (Beşiktaş 1-0 Mersin İY 17.02.2016)
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