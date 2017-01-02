Beşiktaş Veli Kavlak'tan takım bulmasını istedi
Beşiktaş yönetimi, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Veli Kavlak'tan, kendisine kulüp bulmasını istedi. Tecrübeli futbolcu ise takımda kalmak istediğini bildirdi.
- Sabah
Beşiktaş teknik heyetinin, Almanya'da geçirdiği son ameliyatın ardından 4 aylığına mukavelesi dondurulan Veli Kavlak hakkında aldığı karar krize neden oldu.
Kararı sportif direktör Ali Naibi, "Kendine oynayabileceğin bir takım bul" sözleriyle iletiken, yıldız futbolcunun cevabı ise "Sakatlığım yanlış operasyonlar nedeniyle uzadı. Hiçbir hatam yok. Artık iyileştim, kalmak ve Antalya kampına katılmak istiyorum" oldu.
'Kiralanmaya ya da kadro dışı kalmaya hazır ol'
Ancak, geri adım atmayan yönetim, yıldız futbolcuya, "Kampa katılabilirsin ancak sonrasında kiralanmaya ya da kadro dışı kalmaya hazır ol" mesajını gönderdi.
Veli'nin yakın çevresine ise "Bu benim için bir onur mücadelesi haline geldi. Beşiktaş'ın askeriyim ve Vodafone Arena'da bunu göstermek istiyorum" diye serzenişte bulunduğu öğrenildi.
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