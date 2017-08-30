Beşiktaş Vida ile ön protokol anlaşmasına vardı

Beşiktaş'ın Vida ile ocak ayı için yaptığı ön prokotol sosyal medyaya düştü. Oyuncunun menajeri İvan Cjvetkovic ile Beşiktaş yöneticisi Umut Güner'in imzası olan 3.5 senelik protokolde Hırvat stoperin alacağı rakamlar da yer alıyor.

2017-18 sezonunun ikinci yarısından itibaren yürürlüğe giren sözleşmeye göre Vida yarım sezon için 1.1 milyon euro, gelecek sezon için 2.2, daha sonraki 2 sezon için ise 2.3'er milyon euro alacak. Ayrıca Hırvat oyuncuya performans primi olarak 5 bin euro verilecek.

İşi inada bindiren Dinamo Kiev Başkanı Surkis, 4 aylık sözleşmesi kalan oyuncu için 8 milyon euro istiyor. Daha önce Vida'ya karşılık Boyko ve 1 milyon euro öneren Kartal, Surkis'in son güne kadar teklifi kabul edeceğini umuyor.

İşte Vida ile yapılan ön protokol: