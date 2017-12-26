Beşiktaş, Vida transferini açıklarken Cenk Tosun sinyalini verdi
Beşiktaş'ta daha önceki konseptin aksine, Domagoj Vida'nın transferinde Hırvat oyuncuyu çağıran isim son transfer değil, Cenk Tosun oldu.
Beşiktaş, Domagoj Vida transferini de yaz aylarında olduğu gibi "Come to Beşiktaş" videosuyla açıklarken, videoda bir detay dikkatleri çekti.
Siyah-beyazlı ekipte daha önce açıklanan transferlerdeki video konseptinden farklı olarak, bu sefer "Come to Beşiktaş" çağrısını son transfer yapmadı.
Beşiktaş'ta son dönemde İngiltere'den ciddi bir teklif aldığı ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Cenk Tosun, Domagoj Vida'ya çağrı yapan isim oldu.
Beşiktaş bu hamlesiyle, Cenk Tosun'un da takımda kalacağının sinyalini vermiş oldu.
Sporx
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