Beşiktaş, Volkan Babacan için Başakşehir'e ilk resmi teklifini yaptı

Siyah beyazlı takımın gündemine gelen isim Milli kaleci Volkan Babacan oldu.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in deneyimli eldiveni Volkan Babacan için ilk resmi transfer teklifini Başakşehir yönetimine iletti.

Görüşmelerin sürdüğünü ve Beşiktaş'ın gelecek cevaba göre diğer adayların transfer için harekete geçeceği öğrenildi.