Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı izle şifresiz kanallar Beinsports Beşiktaş Yeni Malatyaspor canlı izle

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı izle şifresiz kanallar Beinsports Beşiktaş Yeni Malatyaspor canlı izleme linki! Vatandaşların merak ettiği Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilirler. Bilindiği üzere Süper Lig'de İstikrarlı bir görüntü çizen Beşiktaş, Malatyaspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Beşiktaş Yeni Malatya maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden 'Beşiktaş Yeni Malatya maçı canlı izle' aramasını yapıyor. Kara Kartal mutlak galibiyet alarak taraftarlarına güzel bir hediye vermek istiyor. Futbolseverler ise maçı nereden ve nasıl canlı izleyeceklerini merak ediyor. Heyecanın zirvede yaşanacağı Beşiktaş Yeni Malatya maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Beşiktaş Yeni Malatya Maçı canlı izleme yolları ve şifresiz yayın yapan kanalları sizler için derledik. Alınan son gelişmeye göre ise Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşısına sarı kart ceza sınırında olan 4 futbolcuyla çıkacak. Caner Erkin, Dusko Tosic, Ricardo Quaresma ve Alvaro Negredo yarın kart görmeleri halinde 31. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

22 Nisan Pazar günü oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde yer alacaktır.

E. Yeni Malatyaspor mesaisi Güneş'siz başladı

Beşiktaş, ligde oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yardımcı antrenörler eşliğinde başladı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında E.Y. Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Dünkü derbide yaşanan olayda yaralanan Teknik Direktör Şenol Güneş'in yokluğunda takımı tecrübeli hocanın yardımcıları çalıştırdı. Dün akşamki maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve streching ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 top kapma ve dar alanda oyun kontrol pas yapıldı. İdman kanat çalışması, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Evkur Yeni Malatyaspor’dan Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında yaşanan saha olayları nedeniyle, siyah-beyazlı kulübe geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Açıklamada futbolun dostluk olduğu vurgulanırken, olayları çıkaranlara ise ‘holiganlar’ ifadesinin kullanılması dikkat çekti. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün açıklamasında, “Gerçek Fenerbahçe taraftarını tenzih ederek futbolun “dostluk” ilkesine aykırı hareket ederek futbolu çirkinleştiren holiganları kınıyor, bu akşam oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçında yaralanıp hastaneye kaldırılan Teknik direktör Şenol Güneş başta olmak üzere,Beşiktaş Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Beşiktaş Yeni Malatya nasıl canlı izlenir?

Beşiktaş Yeni Malatya maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Beşiktaş'ın rakibi Malatyaspor! İşte muhtemel 11'ler

Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşısında alacağı sonuçla Galatasaray derbisi öncesi moral bulmaya çalışacak.

Süper Lig'de 30. hafta maçları öncesi Beşiktaş'ın 59, Evkur Yeni Malatyaspor'un ise 38 puanı bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiği takdirde bu sezon Süper Lig'de ilk kez 4 maçta üst üste galip gelmiş olacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren rakibiyle Malatya'da oynadığı maçta golsüz berabere kalmıştı.

- Cezalı Pepe forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Pepe, Yeni Malatyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe ile oynanan ancak olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında kırmızı kart gören Pepe, forma giyemeyecek.

Öte yandan, sakatlığı nedeniyle son maçlarda oynayamayan Vagner Love, hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürüyor.

- Dört futbolcu ceza sınırında

Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor karşısına sarı kart ceza sınırında olan 4 futbolcuyla çıkacak.

Caner Erkin, Dusko Tosic, Ricardo Quaresma ve Alvaro Negredo kart görmeleri halinde 31. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

- Evinde 41 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş ayrıca, Yeni Malatyaspor karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.

Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 41 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 41 karşılaşmada 34 galibiyet ve 7 beraberlikle 109 puan topladı.

Bu maçların 34'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 27 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

- Taraftar, Güneş'e moral verecek

Beşiktaşlı taraftarlar, Yeni Malatyaspor karşısında teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulunmayı planlıyor.

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kafasına gelen yabancı madde nedeniyle yere yığılan ve geceyi hastanede geçiren Güneş'e taraftarlar, tezahüratlarla moral verecek.

Yeni Malatyaspor cephesi

Sarı-siyahlı ekip, ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'in geride kalan 29 haftasında 38 puan topladı.

Malatya temsilcisi, ligde yaptığı son iki maçta galibiyet alamadı. Deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, geçen hafta ise evinde Aytemiz Alanyaspor'dan yediği son dakika golüyle galibiyeti elinden kaçırarak bir puana razı olmuştu.

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezon karşılaştı. Sarı-siyahlılar, sezonun ilk yarısında konuk ettiği siyah-beyazlı ekiple golsüz berabere kaldı.

Malatya ekibinde Beşiktaş maçı öncesi sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Medel, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sadık, Cissokho, Chebake, Mina, Pereira, Murat, Azunuike, Aytaç, Adem, Boutaib