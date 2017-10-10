Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Domagoj Vida ile her konuda anlaşma sağladık

Süper Lig'de iki sezondur şampiyonluğu kimselere kaptırmayan Beşiktaş'ta devre arası takviye çalışmaları başladı.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre siyah-beyazlı takımın yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, transfer konusunda açıklamalarda bulundu. Devre arasında transfer döneminde Domagoj Vida'yı kadrolarına katacaklarını belirten Mahmutyazıcıoğlu, "Vida ile her konuda anlaştık. Ama yeni sezonda transferde gaza basacağız. Şu anda izlediğimiz genç oyuncuları kadroya dahil edip yaş ortalamasını düşürmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Beşiktaş yönetimi, orta sahanın iki önemli ismi Oğuzhan ve Atiba'nın sözleşmelerini yenilemek için harekete geçti. Kontratları sezon sonu tamamlanacak 2 oyuncu ile devre arasında nikah tazelenmesi planlanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim 3 futbolcu ile de görüşerek, devre arası transfer döneminde imzaları attırmak istiyor. Oğuzhan ile 4 yıllık anlaşma yapmayı planlayan Siyah-Beyazlı yönetim, Atiba'ya ise 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunacak. 34 yaşındaki Kanadalı futbolcunun gelecek sezon forma giyeceği maç sayısına ve göstereceği performansa göre 2019-2020 sezonunu içeren opsiyonu ile ilgili karar verilecek.

Futbol komitesi sezon başında görüştüğü Oğuzhan ile sözlü anlaşmaya varmasına rağmen, imzalar atılmamıştı. Avrupa hayali olan ancak Beşiktaş'a para kazandırmadan veda etmek istemeyen milli oyuncunun başkan Fikret Orman ile yapacağı görüşmenin ardından, imzayı atması bekleniyor... Öte yandan yönetimin bu sezon itibarı ile 1 milyon 500 bin Euro kazanan Ozzie'nin kazancının revize edilip 2 milyon Euro seviyesine çekeceği öğrenildi.