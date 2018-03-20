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Beşiktaş yönetimi Caner Erkin'e ceza kesiyor

Başakşehir maçı öncesi yedek kulübesinde bacak bacak üstüne atarak ısınmayı reddeden Caner Erkin'e ceza geliyor...

  • StarSpor
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Beşiktaş yönetimi Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de yer almadığı için maç öncesinde ısınmayan ve yedek kulübesinde bacak bacak üstüne atarak oturan Caner Erkin'e ceza kesecek. Siyah beyazlı takımın tecrübeli sol bekinin bu tavırları Teknik Direktör Şenol Güneş'in de tepkisini çekmiş ve oyuncunu sert bir dille uyarmıştı. Caner son bölümde oyuna girdikten sonra da ortaya koyduğu performansla tepki çekmişti. Yönetimin Caner Erkin'in bu disiplinsiz tavırlarını es geçmeyeceği öğrenildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'ten Başakşehir maçı öncesi yaşanan bu tatsızlık nedeniyle rapor isteyen yönetimin ceza vermeye hazırlandığı ifade edildi.

Güneş'in raporu sonrası yönetim faturayı kesecek. Caner bu sezon 11'i ilk 11 olmak üzere 17 karşılaşmada forma giydi.

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