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Beşiktaş yönetimi Carlos Bacca için İtalya seferinde

KALİTELİ bir golcü arayan ancak şimdiye kadar listesine aldığı santraforlarda istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş’ın Milan’ın Kolombiyalı futbolcusu Carlos Bacca için harekete geçeceği öğrenildi.

  • StarSpor
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KALİTELİ bir golcü arayan ancak şimdiye kadar listesine aldığı santraforlarda istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş’ın Milan’ın Kolombiyalı futbolcusu Carlos Bacca için harekete geçeceği öğrenildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Siyah-Beyazlı yöneticiler geçen sezonu Villarreal’de kiralık geçiren 31 yaşındaki forvet için Milano’ya gidip pazarlık masasına oturacak. 

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