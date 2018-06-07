Beşiktaş yönetimi Daniel Sturridge'ın peşini bırakmıyor

Siyah-Beyazlılar’ın ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi’nin geçen sezonu West Bromwich'de tamamlayan İngiliz golcü ile temasa geçtiğini iddia eden İngiliz basını, Beşiktaş’ın Liverpool ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan oyuncuyu kiralanmak istediğini öne sürdü.

‘COME TO BEŞİKTAŞ’ ATAĞI

■ YAŞANAN gelişmelerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar da Sturridge’nin Instagram hesabına hücum etti. Geçtiğimiz yıl özellikle Pepe transferinde büyük rol oynayan Beşiktaşlı taraftarlar, Liverpool’un 28 yaşındaki golcüsünün Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları ve videoları beğenerek, paylaşımlara 'Come to Beşiktaş' yazarak İstanbul’a davet etti.

(Gunes)