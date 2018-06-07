Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş yönetimi Daniel Sturridge'ın peşini bırakmıyor

FİKRET Orman’ın çok beğendiği ve kadroda görmek istediği iddia edilen Daniel Sturridge için Beşiktaş yönetimi atağa geçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siyah-Beyazlılar’ın ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi’nin geçen sezonu West Bromwich'de tamamlayan İngiliz golcü ile temasa geçtiğini iddia eden İngiliz basını, Beşiktaş’ın Liverpool ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan oyuncuyu kiralanmak istediğini öne sürdü. 

‘COME TO BEŞİKTAŞ’ ATAĞI

■ YAŞANAN gelişmelerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar da Sturridge’nin Instagram hesabına hücum etti. Geçtiğimiz yıl özellikle Pepe transferinde büyük rol oynayan Beşiktaşlı taraftarlar, Liverpool’un 28 yaşındaki golcüsünün Instagram hesabındaki tüm fotoğrafları ve videoları beğenerek, paylaşımlara 'Come to Beşiktaş' yazarak İstanbul’a davet etti.

(Gunes)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

O sahne bakın nerede çekilmiş?

O sahne bakın nerede çekilmiş?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA